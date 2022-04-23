«Арсенал» на своём поле разгромил «Манчестер Юнайтед»

на своём поле сыграл противв рамках 34-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

«Арсенал» открыл счёт в матче уже на 3-й минуте первого тайма, Нуну Тавареш оказался в нужном месте в нужное время и пробил в левый угол ворот — 1:0. Удвоить своё преимущество лондонцы смогли на 32-й минуте когда забил Букайо Сака — 2:0. А уже на 34-й минуте «Манчестер Юнайтед» так же отметился забитым мячом, который реализовал Криштиану Роналду — 2:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед 3:1 Голы: 1:0 Нуну Тавареш (3'), 2:0 Букайо Сака (пенальти) (32'), 2:1 Криштиану Роналду (34'), 3:1 Гранит Джака (70') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Седрик Суареш (Такэхиро Томиясу, 90'), Бен Уайт, Габриэль Магальяйнс, Нуну Тавареш, Мохамед Эль-Ненни, Гранит Джака, Букайо Сака (Пабло Мари, 74'), Мартин Эдегор, Emile Smith Rowe, Эдвард Нкетиа Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш (Хуан Мата, 84'), Энтони Эланга (Маркус Рашфорд, 78'), Неманья Матич (Джесси Лингард, 78'), Скотт МакТоминай, Алекс Теллес, Рафаэль Варан, Виктор Линделёф, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Алекс Теллес (31'), Гранит Джака (67'), Нуну Тавареш (68'), Бруну Фернандеш (76'), Мохамед Эль-Ненни (79'), Виктор Линделёф (82'), Криштиану Роналду (90 + 2')

И на 70-й минуте Гранит Джака получил мяч и нанес удар с дистанции забив гол — 3:1.

«Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице набрав 60 очков, а «Манчестер Юнайдет» расположился на 6-м месте имея 54 балла в активе.