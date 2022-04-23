Арсенал — Манчестер Юнайтед. Онлайн

Всем привет! Приглашаем вас на онлайн матча 32 тура между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед»

До матча

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Рэмсдейл — Тавареш, Габриэл, Уайт, Седрик — Джака, Эль-Ненни — Смит-Роу, Эдегор, Сака, Нкетия

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Теллес — Мактоминей, Матич — Эланга, Фернандеш, Санчо, Роналду

Сегодня встречаются соседи по турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» занимает 5 строчку в таблице, набрав 57 очков после 32 сыгранных матчей. «Манчестер Юнайтед» идет следом и отстает от канониров на 3 балла. Но при этом «Манчестер Юнайтед» сыграл на одну встречу больше, чем подопечные Артеты.

«Арсенал» в прошлом туре после 3-х поражений подряд обыграл «Челси» на «Стэмфор Бридж» (4:2), а «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:4).

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», начало нашего онлайна — в 14:30 по московскому времени/