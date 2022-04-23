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    Арсенал — Манчестер Юнайтед. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало — 22:00 мск.

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    Всем привет! Приглашаем вас на онлайн матча 32 тура между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед»

    До матча

    Стартовые составы команд

    «Арсенал»: Рэмсдейл — Тавареш, Габриэл, Уайт, Седрик — Джака, Эль-Ненни — Смит-Роу, Эдегор, Сака, Нкетия

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Теллес — Мактоминей, Матич — Эланга, Фернандеш, Санчо, Роналду

    Сегодня встречаются соседи по турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» занимает 5 строчку в таблице, набрав 57 очков после 32 сыгранных матчей. «Манчестер Юнайтед» идет следом и отстает от канониров на 3 балла. Но при этом «Манчестер Юнайтед» сыграл на одну встречу больше, чем подопечные Артеты.

    «Арсенал» в прошлом туре после 3-х поражений подряд обыграл «Челси» на «Стэмфор Бридж» (4:2), а «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:4).

    Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», начало нашего онлайна — в 14:30 по московскому времени/

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