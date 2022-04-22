Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не сняли

Нападающий «Спартака»считает, что красно-белые смогли бы бороться за победу в Лиге Европы.

В начале марта УЕФА дисквалифицировал все российские клубы от участия в международных турнирах.

«Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно.

Но если серьезно: "Наполи" мы обыграли дважды, с "Лестером" вничью сыграли, заняли первое место в группе… Да мы бы выиграли этот титул — вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить — боялись сглазить, ха-ха.

Кто у нас там был, "РБ Лейпциг"? "Прибили" бы их дома 3:0, а потом туда поехали — и еще два закинули бы. Ну реально, я играл с "Наполи", с "Лестером"… Понятное дело, что с "Лестером" на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстанем.

По поводу "Наполи": я думал, Кулибали такой здоровый огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».