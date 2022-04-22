В 20:30 22.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Турции.

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Ризеспор» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ризеспор» — «Фенербахче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ризеспор — Фенербахче.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100USD Новым игрокам