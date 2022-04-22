В «Спартаке» рассказали о сотрудничестве с зарубежными компаниями

Коммерческий директор «Спартака»сообщил, что зарубежные спонсоры пока приостановили сотрудничество с клубом.

«Большинство контрактов с зарубежными партнерами находятся на паузе. Кроме разрыва контракта с Socios — это произошло по инициативе компании», — приводит слова Махмутова «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что акционер «Спартака» Вагит Алекперов покинул совет директоров и пост президента «Лукойла». Ему принадлежит 30 процентов акций «Спартака».

Напомним, Алекперов в середине апреля попал в санкционный список Великобритании.