В «Спартаке» рассказали о сотрудничестве с зарубежными компаниями

Зарубежные спонсоры пока приостановили сотрудничество со «Спартаком» Фото: globallookpress.com
«Большинство контрактов с зарубежными партнерами находятся на паузе. Кроме разрыва контракта с Socios — это произошло по инициативе компании», — приводит слова Махмутова «Чемпионат».
Напомним, ранее стало известно, что акционер «Спартака» Вагит Алекперов покинул совет директоров и пост президента «Лукойла». Ему принадлежит 30 процентов акций «Спартака».
Напомним, Алекперов в середине апреля попал в санкционный список Великобритании.