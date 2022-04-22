Кейлор Навас покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Вратарь «ПСЖ»покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Culture PSG

По информации источника, голкиперу не нравится делить игровое время с Джанлуиджи Доннаруммой.

Ранее 35-летний костариканский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас выразил мнение о недостаточном количестве игрового времени и предупредил руководство, что ситуация должна измениться.

В нынешнем сезоне Кейлор Навас принял участие в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в девяти из которых отстоял на ноль, а в остальных встречах пропустил 21 мяч. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Отметим, что большую часть матчей Навас провёл в чемпионате Франции, в Лиге чемпионов он выходил в старте лишь трижды — все на групповом этапе. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от мадридского «Реала» (2:3 общ.).