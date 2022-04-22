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    Тен Хаг получит € 140 млн на трансферы в «Манчестер Юнайтед»

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    Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который приступит к работе с «красными дьяволами» по окончании нынешнего сезона, получит € 140 млн на летние трансферы, информирует The Times.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Согласно сведениям источника, трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» может повыситься ещё сильнее, если клубу удастся продать ненужных футболистов.

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    • Соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» вступит в силу по окончании нынешнего сезона и будет рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

    Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

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