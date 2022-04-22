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    Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас оценил возможность клуба завоевать четыре трофея за сезон

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    Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас оценил возможность завоевания клубом четырёх трофеев в этом сезоне. «Мерсисайдцы» уже выиграли Кубок английской лиги и могут сделать квадрупл — победить в четырёх турнирах.

    Луис Диас
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    Луис Диас

    «Мы знаем, что обязаны побеждать в каждой игре до конца сезона, и мы знаем, что у нас нет права на ошибку. Каждое соревнование отличается, каждый трофей отличается, и каждая игра отличается в этих соревнованиях, особенно в Премьер-лиге. Мы относимся к каждому матчу как к финалу, и мы знаем, что должны делать.

    Итак, я надеюсь, что смогу продолжать в том же духе, хорошо играя, чтобы дела у команды шли хорошо», — приводит слова Диаса официальный сайт «Ливерпуля».

    Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе за € 67 млн. Его контракт рассчитан на пять лет. За «Ливерпуль» колумбийский нападающий сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две голевые передачи.

    «Ливерпуль» набрал 76 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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