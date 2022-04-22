Роналду сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»

В двух шагах от трофея. «Динамо» впервые за 10 лет сыграет в полуфинале Кубка России

Московское «Динамо» одержало гостевую победу по пенальти со счетом 1:1 (5:4) над калининградской «Балтикой» в 1/4 финала Кубка России. Рассказываем, как это было