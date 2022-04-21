Жиго: Выигрывать дерби — это самое лучшее чувство

Защитникподелился эмоциями после победы надв 1/4 финала Кубка России (1:0).

«Думаю, шансы на победу в Кубке у нас есть. Прекрасные эмоции. Выигрывать дерби — это самое лучшее чувство.

Когда мы проиграли в прошлом матче я сказал, что мы обязательно выиграем следующее дерби. Это была непростая игра, но мы сделали это.

Последний месяц в Москве? Я не хочу думать об этом. Я просто наслаждаюсь этой невероятной командой. И этими прекрасными играми.

Эти годы в "Спартаке" были лучшими для меня. Я очень люблю этот клуб. Но это футбол. Давайте просто наслаждаться», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Контракт 28-летнего француза со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.

Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится 21 апреля. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.