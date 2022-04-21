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    Джикия: Очень хочу, чтобы Бакаев остался в «Спартаке»

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    Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил о личном желании сохранить в команде полузащитника Зелимхана Бакаева.

    Зелимхана Бакаев
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    Зелимхана Бакаев

    «У Бакаева заканчивается контракт, хотел бы я его продления? Да, очень сильно. Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх. И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим "Спартаку", — приводит слова Джикии "Чемпионат".

    Ранее о возможном уходе Бакаева высказался спортивный директор "Спартака" Лука Каттани. Интерес к Зелимхану приписывают санкт-петербургскому "Зениту".

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