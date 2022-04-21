Тухель: Играя таким образом, нельзя побеждать

Главный тренер «Челси»прокомментировал поражение от «Арсенала».

Команды встречались в перенесенном матче 25-го тура АПЛ, «канониры» победили 4:2.

«В первом тайме игра была непредсказуемой. Счёт был 2:2, мы дважды отыгрывались. Начало матча получилось хорошим, но мы снова позволили сопернику открыть счёт. Подобное количество ошибок на таком уровне просто непозволительно.

Вы такого нигде не увидите — только у нас. Играя таким образом, нельзя побеждать. Мы думали, что извлекли урок после матчей с "Брентфордом" и "Реалом", но оказалось, что нет», — цитирует Тухеля Football.London.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» 62 очка и третья строчка.