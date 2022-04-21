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    Тухель: Играя таким образом, нельзя побеждать

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Арсенала».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Команды встречались в перенесенном матче 25-го тура АПЛ, «канониры» победили 4:2.

    «В первом тайме игра была непредсказуемой. Счёт был 2:2, мы дважды отыгрывались. Начало матча получилось хорошим, но мы снова позволили сопернику открыть счёт. Подобное количество ошибок на таком уровне просто непозволительно.

    Вы такого нигде не увидите — только у нас. Играя таким образом, нельзя побеждать. Мы думали, что извлекли урок после матчей с "Брентфордом" и "Реалом", но оказалось, что нет», — цитирует Тухеля Football.London.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» 62 очка и третья строчка.

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