«МЮ» объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона

сообщил на своем официальном сайте о назначенииглавным тренером команды.

Тен Хаг, который в настоящее время возглавляет «Аякс», приступит к работе в «МЮ» со следующего сезона.

Контракт голландского специалиста с английским клубом рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

В середине текущего сезона «МЮ» отправил в отставку Оле-Гуннара Сульшера, вместо которого на пост временного тренера был назначен Ральф Рангник.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 33-х туров.

Ранее сообщалось, что «МЮ» могут покинуть 12 футболистов.