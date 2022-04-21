«МЮ» объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона

Эрик тен Хаг Фото: twitter.com/ManUtd
Тен Хаг, который в настоящее время возглавляет «Аякс», приступит к работе в «МЮ» со следующего сезона.
Контракт голландского специалиста с английским клубом рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.
В середине текущего сезона «МЮ» отправил в отставку Оле-Гуннара Сульшера, вместо которого на пост временного тренера был назначен Ральф Рангник.
«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 33-х туров.
Ранее сообщалось, что «МЮ» могут покинуть 12 футболистов.