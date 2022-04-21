ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России
  • 13:14
    • «МЮ» объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона
  • 12:53
    • Акционер «Спартака» Алекперов покинул пост главы компании «Лукойл»
  • 12:34
    • «Фенербахче» ведет переговоры с Луисом Суаресом. Уругваец хочет получать 6 млн евро в год
  • 12:17
    • Ибрагимович останется в «Милане», если согласится на понижение зарплаты
  • 11:22
    • «МЮ» могут покинуть 12 игроков. Среди них Погба, Рэшфорд и Кавани
    Все новости спорта

    «МЮ» объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии
    «Манчестер Юнайтед» сообщил на своем официальном сайте о назначении Эрика тен Хага главным тренером команды.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    Тен Хаг, который в настоящее время возглавляет «Аякс», приступит к работе в «МЮ» со следующего сезона.

    Контракт голландского специалиста с английским клубом рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

  • «МЮ», кажется, выбрал лучшего тренера из всех возможных. Сможет ли тен Хаг поднять с колен легендарный клуб?
  • Эрик тен Хаг — новая надежда «Манчестер Юнайтед»
  • Вчера

    • В середине текущего сезона «МЮ» отправил в отставку Оле-Гуннара Сульшера, вместо которого на пост временного тренера был назначен Ральф Рангник.

    «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 33-х туров.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» могут покинуть 12 футболистов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • «Эспаньол» сейчас на ходу
  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Коламбус — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры