Сёмин: Будет тяжело полностью заполнить «Лужники» в финале Кубка России

Бывший главный тренероценил идею проведения финала Кубка России в «Лужниках».

«Какой стадион подходит для финала? У нас очень много хороших арен — все они высочайшего уровня.

Я думаю, нужно провести там, где будет больше зрителей, потому что на финальной игре точно будет аншлаг.

Почему бы и не "Лужники"? Единственное, их будет очень сложно заполнить. Надо обязательно сориентироваться и иметь гарантию там, где к этому времени поле будет в идеальном состоянии.

Надо смотреть на всё в комплексе. Федерация выберет лучший вариант», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Напомним, в полуфинал турнира вышли московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».