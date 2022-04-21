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    Сёмин: Будет тяжело полностью заполнить «Лужники» в финале Кубка России

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил идею проведения финала Кубка России в «Лужниках».

    Юрий Сёмин
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    Юрий Сёмин

    «Какой стадион подходит для финала? У нас очень много хороших арен — все они высочайшего уровня.

    Я думаю, нужно провести там, где будет больше зрителей, потому что на финальной игре точно будет аншлаг.

    Почему бы и не "Лужники"? Единственное, их будет очень сложно заполнить. Надо обязательно сориентироваться и иметь гарантию там, где к этому времени поле будет в идеальном состоянии.

    Надо смотреть на всё в комплексе. Федерация выберет лучший вариант», — сказал Сёмин «Чемпионату».

    Напомним, в полуфинал турнира вышли московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».

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