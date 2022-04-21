В 22:30 21.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Реал Сосьедад» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона». Коэффициент ставки — 3.54 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Барселона»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад — Барселона.

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