Мостовой назвал заслуженной победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над(1:0) в четвертьфинале Кубка России.

«Спартак заслужил победу. В первые 30 минут у красно-белых было полное преимущество. ЦСКА немного оклемался после удаления. Справедливо ли удаление? Это уже решать судьям.

Эпизод с пенальти тоже ситуация 50 на 50. Игрок ЦСКА рукой не играл. Тут спорный момент.

Во втором тайме "Спартак" должен был удваивать преимущество и спокойно доигрывать матч, но он это не сделал, за что мог поплатиться. ЦСКА имел две возможности забить. Так часто бывает, что тебе могут с помощью навала забить», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» проиграл владикавказской «Алании» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.