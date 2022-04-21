начнут матч в 21:00 в чемпионате Испании по футболу, 21.04.2022.

Последний матч между собой: «Атлетик» — «Кадис» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Атлетик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.38 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Атлетик»).

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