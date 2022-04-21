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    Кадис — Атлетик. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.04.2022 в 21:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Кадис — Атлетик

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    Кадис и Атлетик начнут матч в 21:00 в чемпионате Испании по футболу, 21.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Кадис» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Атлетик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.38.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Атлетик»).

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