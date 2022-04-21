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    Нагельсман: знаю, что в Мюнхене победу в Бундеслиге ценят меньше, но для меня титул важен

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о возможной победе в немецкой Бундеслиге.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Я знаю, что в Мюнхене победу в чемпионате ценят чуть меньше. Тем не менее это очень хорошее достижение и самый честный трофей. Очень жду его. Надеюсь, что игроки испытывают похожие эмоции и мотивированы этим.

    Для меня титул очень важен. Необходимо выигрывать трофеи, это хорошо влияет на ежедневную работу. Я амбициозен, последние несколько недель сложились для меня не очень хорошо. Но я буду счастлив, когда смогу впервые взять салатницу в руки», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

    После 30 туров чемпионата Германии «Бавария» лидирует с 72 баллами на счету.

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