Генич: Создается впечатление, что Бакаев не мил кому-то из руководства «Спартака»

Известный комментаторпризнался, что не понимает, почему «Спартак» до сих пор не продлил контракт с полузащитником

Действующий контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом этого года. В 21-матче РПЛ 25-летний футболист отметился четырьмя результативными передачами.

«Думаю, только слепой не видит, что Бакаев сейчас лучший игрок "Спартака" с точки зрения креатива. Тем удивительнее, что его регулярно меняют первым по ходу матчей. Может, Ваноли знает что-то, может, по медицинским показателям Бакаев готов сыграть только 65 минут или выйти на замену, как в игре с "Рубином", не знаю.

Но по игре с ЦСКА, исходя из продуктивности и объема работы, замена Бакаева, тем более первая в матче, не продиктована никакой логикой. По эмоциям Зелимхана видно, что он и сам в недоумении, почему его меняют так рано. При этом невооруженным глазом видно, как он переживает за "Спартак" и хочет играть.

Читал высказывание Каттани по Бакаеву, он сказал, что вести переговоры зимой [по контракту] нет смысла. А когда их тогда вести, интересно? Когда к концу сезона один из самых ярких игроков может вести переговоры с другими командами? Понятно, что всей правды нам не скажут, но есть ощущение, что Каттани юлил.

Создается впечатление, что Бакаев не мил кому-то из руководства клуба. Не знаю, кому конкретно. Может, нет понимания с агентом игрока, но сильно сомневаюсь, что в переговорах фигурируют какие-то заоблачные суммы. И в такой ситуации не продлить игрока — своего воспитанника, который всем видом показывает и доказывает игрой, что хочет и достоин быть в "Спартаке", — всё это вызывает большие вопросы. Особенно с учетом того, что его часто меняют в одно и то же время», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, Бакаев стал автором победного гола в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0).