Генич: Глядя на игру «Рубина», на глаза наворачиваются слезы

Известный комментаторподелился мнением о проблемах

Ранее на этой неделе «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале красноярскому «Енисею» (1:3). Команда Леонида Слуцкого потерпела пять поражений в шести недавних матчах.

«Если бы это был первый такой матч "Енисея" в Кубке, то, наверное, был бы эффект "вау". Но мы помним и победу на "Локо", и на зимних сборах многие предрекали "Енисею" заметный прогресс. Пришел новый тренер — Гаранин, который работал в "Динамо".

Слышал, как динамовские люди его хвалили, говорили, что поставит игру, которая радует глаз. Но первое время не придавал этому значения.

Потом уже рассказывали, что на сборах после матча "Енисея" с "Динамо" Сандро Шварц был очень восхищен тем, как соперник контролирует пространство, как передвигается, прессингует. Шварц сказал, что даже в РПЛ не так много команд, которые все эти правильные перестроения смогут повторить.

Понятно, что если Шварц — знаток прессинга — так говорит, то недооценивать такую команду не стоит. "Енисей" и в ФНЛ уже заскочил в четверку, может, поборется за выход в РПЛ напрямую.

Можно долго хвалить "Енисей", но глядя на игру "Рубина", на глаза наворачиваются слезы. Слуцкий после игры емко дал характеристику нынешней ситуации: раньше была команда, а теперь — группа игроков. Причем, по составу всё было нормально, ротации особой не было. Но на фоне "Енисея" казанцы выглядели несостоятельно.

Конечно, футболисты "Рубина" подавлены. Они помнят совсем другого Слуцкого — веселого, шутливого, находчивого, а тут и тренер поник, наверное, и общая атмосфера напряженная. Кажется, игроки не верят в свои силы. Допускают просто чудовищные ошибки, причем они носят систематический характер уже.

Можно искать оправдания — перелет, вопросы по второму голу, но, наверное, и сам Слуцкий признает: команда потухла. Как костер, знаете, горит, горит, а потом — то ли после дождя, то ли после чего еще — всё, уже не горит. Нужно заново разводить. Не знаю, будет это делать новый человек или нет. Но за "Рубин" обидно», — приводит слова Генича «Матч ТВ».