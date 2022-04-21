Эрик тен Хаг: Намерен развивать «Манчестер Юнайтед» и добиться с ним успеха

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал своё назначение на этот пост.

Для меня большая честь стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Я с нетерпением жду новых испытаний на этом посту. Я знаю историю этого великого клуба и знаю, с какой страстью его поддерживают фанаты. Я намерен развивать команду и добиться с ней успеха, которого она заслуживает.

Будет непросто уйти из «Аякса» после стольких невероятных лет. Хочу убедить болельщиков, что я полностью сфокусирован на том, чтобы успешно завершить сезон в Нидерландах, прежде чем присоединиться к «Манчестер Юнайтед», — цитирует Эрика тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».