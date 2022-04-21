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    Эрик тен Хаг: Намерен развивать «Манчестер Юнайтед» и добиться с ним успеха

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    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал своё назначение на этот пост.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Для меня большая честь стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Я с нетерпением жду новых испытаний на этом посту. Я знаю историю этого великого клуба и знаю, с какой страстью его поддерживают фанаты. Я намерен развивать команду и добиться с ней успеха, которого она заслуживает.

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    • Будет непросто уйти из «Аякса» после стольких невероятных лет. Хочу убедить болельщиков, что я полностью сфокусирован на том, чтобы успешно завершить сезон в Нидерландах, прежде чем присоединиться к «Манчестер Юнайтед», — цитирует Эрика тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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