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    «Мы ещё не закончили». Ван дер Сар прокомментировал назначение тен Хага в «МЮ»

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев.

    Эдвин ван дер Сар
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    Эдвин ван дер Сар

    «Четыре с половиной года — это хороший срок, но мы бы хотели, чтобы Эрик оставался в "Аяксе" дольше. Он собирается сделать шаг в один из крупнейших клубов мира, играющий в великолепном чемпионате.

    Мы очень благодарны Эрику за то, чего он достиг с "Аяксом", но мы ещё не закончили. В конце сезона я буду более обстоятельно оценивать его уход. Пока же важны последние матчи сезона, в которых мы все хотим привезти домой титул чемпиона», — приводит слова ван дер Сара Manutd.one.

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