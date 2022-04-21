Джикия оценил судейство в четвертьфинальном матче Кубка России с ЦСКА

По ходу матча арбитр Владимир Москалев показал 13 желтых карточек, одна из которых для ЦСКА превратилась в красную.
На 21-й минуте рефери назначил пенальти в ворота армейцев, который реализовал Зелимхан Бакаев.
«Судья упустил игру? Стыки были, это дерби, была грубая игра. Судья разбирался в моментах. Я моменты не пересматривал. Игра накаленная.
В целом доволен судейством, могу так говорить, потому что победили. А так мужественно один раз обсудил судейство, больше не хочу.
Сложный момент для всех, и для судей, и для команды. Всем спокойствия и удачи, хорошо завершить сезон.
Три игры не проигрывали. Чернов новенький у нас, для него игра была важной. Довольны, хорошо играем. У Никиты хороший первый пас, будет начинать атаки справа, я слева», — передает слова Джикии Sport24.
Соперника по полуфиналу «Спартак» узнает 21 апреля в результате жеребьевки.
Ранее в полуфинал вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».