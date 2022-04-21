Дель Пьеро опроверг слухи о возвращении в «Ювентус»

Бывший нападающий «Ювентуса»прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в клуб на административную должность.

«Я ценю желание СМИ и фанатов провести какое-то расследование, но прямо сейчас неуместно комментировать возможность, которой нет. Благодаря прошлому связь между мной и этими цветами удивительна, независимо от того, что произойдет. Давайте не будем комментировать гипотезы.

В моем приезде на стадион нет скрытых мотивов или тайных встреч. Я поприветствовал всех: Андреа Аньелли, Павла Недведа и многих моих бывших товарищей по команде. Я был рад увидеть их лично», — сказал Дель Пьеро Sky Sport Italia.

Напомним, 16 апреля Дель Пьеро впервые с 2012 года посетил домашний матч «Ювентуса». Он присутствовал на игре против «Болоньи» (1:1) в 33-м туре Серии А.

Календарь и таблица Серии А

Дель Пьеро выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 годы. С 289 голами в активе он является лучшим бомбардиром клуба.