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    Бёрнли — Саутгемптон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.04.2022 в 21:45 начнется матч в английской Премьер-лиге Бёрнли — Саутгемптон

    Футбол АПЛ Бернли Саутгемптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 21:45 21.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Бёрнли — Саутгемптон в английской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Бёрнли» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бёрнли»).

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