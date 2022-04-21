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    Бийол: После паузы на матчи сборных в ЦСКА все изменилось к худшему

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    Защитник московского ЦСКА Яка Бийол высказался после поражения от столичного «Спартака» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

    Яка Бийол
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    Яка Бийол

    «Тяжело на душе после вчерашнего матча. Долго не мог уснуть, анализировал случившееся.

    Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Рассчитывали успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось.

    После паузы на матчи сборных все действительно изменилось, к большому сожалению, далеко не в лучшую сторону.

    Все началось со злополучного матча против "Урала". В этот период нам очень недостает позитива. Понимаем, что вернуть его сможем, только когда вновь начнем побеждать.

    Я был абсолютно уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело, и только после этого отскочил в руку.

    Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Когда судьи приезжали к нам и рассказывали о правилах, они объясняли именно так.

    Был очень удивлен и расстроен, когда нашу команду наказали 11-метровым ударом. Понять, почему судьи принимают те или иные решения, порой невозможно», — заявил защитник армейцев в интервью Bobsoccer.

    Безвыигрышная серия московского ЦСКА теперь составляет четыре матча. Следующую игру красно-синие проведут дома против «Динамо» в воскресенье, 24 апреля.

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