Бийол: После паузы на матчи сборных в ЦСКА все изменилось к худшему

«Тяжело на душе после вчерашнего матча. Долго не мог уснуть, анализировал случившееся.
Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Рассчитывали успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось.
После паузы на матчи сборных все действительно изменилось, к большому сожалению, далеко не в лучшую сторону.
Все началось со злополучного матча против "Урала". В этот период нам очень недостает позитива. Понимаем, что вернуть его сможем, только когда вновь начнем побеждать.
Я был абсолютно уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело, и только после этого отскочил в руку.
Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Когда судьи приезжали к нам и рассказывали о правилах, они объясняли именно так.
Был очень удивлен и расстроен, когда нашу команду наказали 11-метровым ударом. Понять, почему судьи принимают те или иные решения, порой невозможно», — заявил защитник армейцев в интервью Bobsoccer.
Безвыигрышная серия московского ЦСКА теперь составляет четыре матча. Следующую игру красно-синие проведут дома против «Динамо» в воскресенье, 24 апреля.