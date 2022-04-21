А. Березуцкий: Первый тайм матча со «Спартаком» был худшим в этом сезоне

Главный тренеробъяснил поражение со счетом 0:1 отв 1/4 финала Кубка России.

«Первый тайм, если говорить мягко, нам даже близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо. Это худший первый тайм в этом сезоне.

Во второй половине встречи игра понравилась гораздо больше, хотя у нас было удаление. Понравился и эмоциональный настрой.

Но в меньшинстве такой промежуток времени действовать тяжело — в первую очередь, физически.

Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. "Спартак" прессинговал, играл высоко, потратил много сил.

Но мы ошибались в простых передачах, где-то принимали неправильные решения, торопились.

Матч можно разделить на две разные части. До удаления у соперника были какие-то моменты, но не было особенной остроты.

Во втором тайме нам пришлось раскрыться, проходило много быстрых атак, но это элемент риска. Такое было неизбежно. А Игорь Акинфеев сыграл просто великолепно», — сказал главный тренер пресс-службе ЦСКА.