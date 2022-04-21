ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России
  • 00:25
    • «Реал» обыграл «Осасуну», Бензема не забил два пенальти
  • 23:52
    • «Ман Сити» разгромил «Брайтон» и вернул лидерство в АПЛ
  • 23:42
    • Дубль Нкетиа помог «Арсеналу» победить «Челси»
  • 21:28
    • «Спартак» в большинстве победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
  • 20:38
    • ATP назвала несправедливым недопуск российских теннисистов к участию в Уимблдоне в 2022
    Все новости спорта

    А. Березуцкий: Первый тайм матча со «Спартаком» был худшим в этом сезоне

    Футбол ЦСКА Спартак Кубок России Футбол России
    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил поражение со счетом 0:1 от «Спартака» в 1/4 финала Кубка России.

    Алексей Березуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Березуцкий

    «Первый тайм, если говорить мягко, нам даже близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо. Это худший первый тайм в этом сезоне.

    Во второй половине встречи игра понравилась гораздо больше, хотя у нас было удаление. Понравился и эмоциональный настрой.

    Но в меньшинстве такой промежуток времени действовать тяжело — в первую очередь, физически.

    Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. "Спартак" прессинговал, играл высоко, потратил много сил.

    Но мы ошибались в простых передачах, где-то принимали неправильные решения, торопились.

    Матч можно разделить на две разные части. До удаления у соперника были какие-то моменты, но не было особенной остроты.

    Во втором тайме нам пришлось раскрыться, проходило много быстрых атак, но это элемент риска. Такое было неизбежно. А Игорь Акинфеев сыграл просто великолепно», — сказал главный тренер пресс-службе ЦСКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Эспаньол» сейчас на ходу
  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Твенте — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры