Артета: Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно побеждать лучшие команды

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал победу над «Челси» (4:2) в перенесенном матче 25-го тура АПЛ.

«Полностью согласен с тем, что игроки "Арсенала" прекрасно справились с давлением в этой игре. Я сказал ребятам, что, если вы хотите играть в футбол на уровне Лиги чемпионов, вы должны выходить на эти большие матчи и побеждать лучшие команды. Сегодня мы сделали это, и я действительно горжусь ими, но ещё больше я горжусь тем, как они реагировали на каждое поражение за последние несколько недель. Не только игроки, но и персонал и в целом клуб, и это то, что делает меня сильнее и напоминает мне о том, как мне повезло быть здесь.

В эмоциональном плане это была достаточно сложная игра, потому что всё то, через что мы прошли за последние несколько недель, для большинства игроков было впервые. Иногда мы забываем об этом. Для некоторых из них это дебютный сезон в Премьер-лиге, и требования к ним резко возросли. Они продемонстрировали настоящую зрелость, самообладание и качество, чтобы соответствовать тому, что показывает "Челси", потому что это топ-клуб с сильным тренером.

Сегодня не было видно, что между "Челси" и "Арсеналом" существует разница в классе, но таблица говорит об обратном, то, что они сделали в прошлом году, и уровень, на котором они играют, и то, что они выиграли, говорит о чём-то другом. Игра не может затуманить реальность, и я думаю, что как команда и клуб они находятся на совершенно другом уровне», — приводит слова Артеты Football.London.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» 62 очка и третья строчка.