В 21:45 20.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Унион» — «РБ Лейпциг» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Унион». Коэффициент ставки — 2.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «РБ Лейпциг»).

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