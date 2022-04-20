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    Рангник: «МЮ» был вторым по всем показателям в матче с «Ливерпулем»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о разгромном поражении в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:4).

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Я не думаю, что другой стартовый состав что-то бы изменил. Первый гол, который мы пропустили, не входил в план игры — мы находились высоко и пропустили контратаку через пять минут. Это изменило ход матча. Мы были вторыми по всем показателям.

    Это смущает, разочаровывает, может быть, даже унизительно. Мы должны признать, что сейчас они опережают нас на шесть лет. Когда пришел Юрген Клопп, в клубе произошли изменения, которые подняли не только команду, но и клуб, и город на новый уровень. Это то, что должно произойти с нами в следующие трансферные окна», — цитирует Рангника BBC Sport.

    «Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков после 32 туров. На втором — «Манчестер Сити» с 74 баллами и одним матчем в запасе.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» опустился на шестую строчку.

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