начнут матч в 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 20.04.2022.

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.32 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Манчестер Сити»).

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