В 20:00 20.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Метц» — «Лорьян» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лорьян» — «Метц» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Метц»).

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