Комбаров: Надеюсь, в год столетия у «Спартака» все получится

Бывший капитан «Спартака»высказался о предстоящем матче красно-белых против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

«"Спартаку" достался хороший соперник, будет хорошая игра и очень тяжелая, для болельщиков будет интересно. Тем более что последнюю игру с ЦСКА проиграли, и в последних матчах РПЛ команда показывала далеко не лучший футбол.

Для "Спартака" это будет огромная мотивация и шанс реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой за все неудачи. Особенно в год столетия. Надеюсь, у них все получится», — передает слова Комбарова «РБК Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля, начало — в 19:30 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.