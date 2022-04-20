Клопп: Я и не ожидал, что «Ливерпуль» будет полностью контролировать игру

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Я и не ожидал, что мы будем полностью контролировать игру в течение 95 минут, но на протяжении 70 минут мы были на коне. В течение остального времени, хотя "Юнайтед" и не доминировал, но создавал нам проблемы. В первом тайме мы действительно контролировали игру, но потом был перерыв, а после него нам понадобилось еще 15 минут, чтобы вновь стать собой.

Наш контрпрессинг был великолепным, как и скорость и желание, которые ребята продемонстрировали сегодня. Это была действительно хорошая игра, мы забили прекрасные голы. Все счастливы.

Что эта команда делает действительно хорошо, так это адаптируется к изменениям, учится на поле. Иногда это занимает немного больше времени, чем хотелось бы. Но большую часть игры сегодня было просто приятно смотреть. Высший пилотаж. Мы могли забить больше. Спокойной ночи всем, у кого ливерпульское сердце.

9:0 в двух матчах с "МЮ" в сезоне? Все наши болельщики прекрасно понимают, что такое случается нечасто. У "Юнайтед" сейчас не лучшие времена, и у них много травм. Но для наших болельщиков это был важный момент, и они заслуживают радости. Сегодня они получили много радостных эмоций», — цитируют Клоппа Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков после 32 туров. На втором — «Манчестер Сити» с 74 баллами и одним матчем в запасе.