начнут матч в 21:45 в АПЛ, 20.04.2022.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Челси» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.46 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Челси»).

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