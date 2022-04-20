«Челси» — «Арсенал»: счет 2:4, обзор голов

Игроки «Арсенала» Фото: globallookpress.com
Большая часть голов была забита в первом тайме. Счет открыл Эдвард Нкетиа на 13 минуте. Спустя 4 минуты гол забил Тимо Вернер.
Эмиль Смит-Роу мог подарить «Арсеналу» победу в первом тайме, но Сесар Аспиликуэта сравнял счет до перерыва.
Во втором тайме у «канониров» по голу забили Эдвард Нкетиа и Букайо Сака.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Арсенал Лондон 2:4
Голы: 0:1 Эдвард Нкетиа (13'), 1:1 Тимо Вернер (17'), 1:2 Эмиль Смит Роув (27'), 2:2 Сесар Аспиликуэта (32'), 2:3 Эдвард Нкетиа (57'), 2:4 Букайо Сака (пенальти) (90 + 2') Челси: Эдуард Менди, Рис Джеймс, Андреас Кристенсен (Тьяго Силва, 46'), Маланг Сарр, Сесар Аспиликуэта, N'Golo Kanté, Рубен Лофтус-Чик, Маркос Алонсо (Хаким Зиеш, 81'), Мэйсон Маунт, Ромелу Лукаку (Кай Хаверц, 60'), Тимо Вернер Арсенал Лондон: Эдвард Нкетиа (Габриэл Мартинелли, 70'), Emile Smith Rowe, Мартин Эдегор, Нуну Тавареш, Гранит Джака, Мохамед Эль-Ненни, Букайо Сака (Александр Ляказетт, 90'), Габриэль Магальяйнс, Пабло Мари, Бен Уайт, Арон Ремсдейл Предупреждения: Маланг Сарр (65'), Мэйсон Маунт (85'), Сесар Аспиликуэта (90 + 1')
«Арсенал» набрал 7 очков. Он остается на 5 месте. «Челси» с 62 баллами продолжает держать бронзовую строчку.