Главный скаут «Зенита» назвал звезд, которые могли перейти в клуб

Главный скаут «Зенита»назвал имена известных футболистов, которые в прошлом могли перейти в питерский клуб.

«Защитник "Лестера" Чаглар Сёюнджю играл в "Алтынорду" — клубе, выпускающем качественных молодых футболистов. Но по различным причинам, в том числе нефутбольным, от этого трансфера пришлось отказаться.

Из того периода, до 2017-го, в "Зенит" мог перейти парагвайский хавбек Мигель Альмирон. По нему велась большая работа, но почему-то он не перешел.

Рассматривали Хакима Зиеша на позицию "десятки", тогда он был в "Твенте".

Целую группу футболистов я вживую смотрел на молодежном чемпионате Южной Америки — 2017 в Эквадоре: Ришарлисона (сейчас — "Эвертон", сборная Бразилии), Дугласа Луиса (»Астон Вилла«, Бразилия), Кайо Энрике (»Монако«, Бразилия), Лаутаро Мартинеса (»Интер«, Аргентина»), Матиаса Винью («Рома», Уругвай), Хуана Фойта («Вильярреал», Аргентина), Матиаса Сарачо («Атлетико Минейро», Аргентина), и Гильерме Арана («Атлетико Минейро», Бразилия)«, — приводит слова Шипулина "Спорт-Экспресс".