«ПСЖ» установил приоритетом продление контракта с воспитанником «Барселоны»

«ПСЖ» намерен подписать новое соглашение с нидерландским футболистом. Действующее соглашение воспитанника «Барселоны» с французской командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере»

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена вернуть Симонса и готовит контракт 18-летнему футболисту, чьё соглашение с парижанами истекает в конце текущего сезона. Сообщалось, что у Симонса, помимо интереса «Барселоны», есть ряд предложений от других команд.

Симонс находился в структуре «Барселоны» с 2010 по 2019 год, перейдя в «ПСЖ» в статусе свободного агента. За первую команду парижан нидерландский футболист принял участие в девяти матчах, отдав результативную передачу.