Роналду пропустит матч с «Ливерпулем» из-за смерти новорожденного сына

В понедельник стало известно, что Роналду и его спутница Джорджина Родригес потеряли новорожденного сына.
В октябре Криштиану сообщил, что они с Джорджиной ждут рождения близнецов — мальчика и девочки.
«С глубочайшей грустью мы сообщаем, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости.
Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку.
Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», — написал Роналду в инстаграме.