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    Роналду пропустит матч с «Ливерпулем» из-за смерти новорожденного сына

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч против «Ливерпуля», сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст.

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    В понедельник стало известно, что Роналду и его спутница Джорджина Родригес потеряли новорожденного сына.

    В октябре Криштиану сообщил, что они с Джорджиной ждут рождения близнецов — мальчика и девочки.

    «С глубочайшей грустью мы сообщаем, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости.

    Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку.

    Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», — написал Роналду в инстаграме.

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