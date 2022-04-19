Роналду пропустит матч с «Ливерпулем» из-за смерти новорожденного сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед»пропустит матч против «Ливерпуля», сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст.

В понедельник стало известно, что Роналду и его спутница Джорджина Родригес потеряли новорожденного сына.

В октябре Криштиану сообщил, что они с Джорджиной ждут рождения близнецов — мальчика и девочки.

«С глубочайшей грустью мы сообщаем, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку.

Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», — написал Роналду в инстаграме.