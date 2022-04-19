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    Рангник рассказал, какое количество новичков ожидает увидеть в «МЮ» в следующем сезоне

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил сколько новых игроков необходимо для его команды.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Имя нового тренера поможет начать поиск новичков. В этом есть смысл, только если известно, кто будет тренером, в какой футбол он хочет играть.

    Есть несколько игроков и я уже называл их имена руководству — они могут быть интересны такому клубу, как "Манчестер Юнайтед", вне зависимости от схемы, стиля и нового главного тренера. Но вообще команде нужна перестройка, трёх-четырёх новичков будет недостаточно. Нужно больше, учитывая у скольких футболистов "МЮ" заканчиваются контракты.

    Нам нужно улучшить все позиции, кроме вратарской. Нужны футболисты, которые действительно помогут усилить команду, но тут дело снова в их индивидуальных качествах», — приводит слова Рангника Sky Sports.

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