Мостовой: «Спартак» и ЦСКА немного подсдулись. Фаворита в предстоящем матче нет

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от встречив 1/4 финала Кубка России.

«В матче ЦСКА — "Спартак" нет фаворита. И те, и другие сейчас немного подсдулись. ЦСКА три матча выиграть не может, поэтому у них тоже проблемы.

У "Спартака" тоже самое: должны были обыгрывать "Рубин" — не обыграли. Непонятно, как такой "Рубин" можно не победить.

В равных ситуациях подходят к этому матчу. Но в сегодняшней ситуации единственное, что можно выиграть — это Кубок России, поэтому мотивация у команд будет запредельная», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля, начало — в 19:30 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».