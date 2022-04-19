Главный тренер «ПСЖ»высказался о двух молодых игроках клуба —

«Ксави Симонс и Эдуард Мишю тренируются с нами уже год и набрались опыта. Они могут внести свой вклад и сыграть роль в будущем "ПСЖ", — приводит слова Почеттино журналист Адриен Гренье в "твиттере".

Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена вернуть Симонса и готовит контракт для 18-летнего футболиста, чьё соглашение с парижанами истекает в конце текущего сезона. Сообщалось, что у Симонса, помимо интереса "Барселоны", есть ряд предложений от других команд.

19-летний Мишю в шести матчах за основную команду парижан отдал одну голевую передачу. Соглашение футболиста с клубом истекает в 2025 году.