«Арсенал» — главный претендент на полузащитника «Реала»

Лондонский «Арсенал» лидирует в гонке за подписание полузащитника мадридского «Реала». Об этом сообщает Calciomercato

По сведениям источника, ранее главным претендентом на подписание 26-летнего футболиста был итальянский «Милан», но они отложили вариант с возможным трансфером Асенсио из-за его требований по зарплате. «Реал» собирается выставить Асенсио на продажу в летнее трансферное окно.

26-летний Асенсио в сезоне-2021/2022 провёл в составе испанской команды 36 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.