Рубиалес и Пике использовали Месси, чтобы перенести Суперкубок Испании

В Испании опубликовали новые доказательства сговора главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF)и защитника «Барселоны»по переносу проведения Суперкубка Испании на январь.

Согласно новым аудиозаписям они разработали план, целью которого было убедить все заинтересованные стороны в том, что Суперкубок Испании должен быть перенесен с августа на январь. Помочь в этом им должен был, на тот момент футболист «Барселоны» Лионель Месси. Об этом сообщает El Confidencial.

По данным источника убедить в целесообразности переноса необходимо было в первую очередь президента Ассоциации испанских футболистов (AFE) Давида Аганцо. Чтобы это осуществить Рубиалес и Пике убедили Лионеля Месси отправить видео, в котором он выражает свою поддержку организации Futbolistas ON, созданной Аганцо и против, которой выступал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Аудиозаписи соответствующих переговоров были опубликованы и расшифрованы испанским изданием.