Игнатьев: ЦСКА выиграет у «Спартака» в матче Кубка России

Известный тренерподелился ожиданиями от встречив 1/4 финала Кубка России.

«В Кубке часто бывают непредсказуемые результаты. Даже в этом розыгрыше было достаточно примеров, когда команда ниже классом добивалась победы. Поэтому однозначно сказать, кто в этой паре выиграет, трудно.

Если брать в целом игры чемпионата, то более сбалансированная и тактически грамотная команда у ЦСКА.

При этом игроки "Спартака" находятся в хорошем физическом состоянии, выигрывают много единоборств, но в то же время совершают много тактических ошибок. Еще притираются к новому тренеру.

Лично я бы отдал предпочтение армейцам», — сказал Игнатьев «Известиям».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля, начало — в 19:30 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».