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    Игнатьев: ЦСКА выиграет у «Спартака» в матче Кубка России

    Футбол ЦСКА Спартак Кубок России Футбол России
    Известный тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «В Кубке часто бывают непредсказуемые результаты. Даже в этом розыгрыше было достаточно примеров, когда команда ниже классом добивалась победы. Поэтому однозначно сказать, кто в этой паре выиграет, трудно.

    Если брать в целом игры чемпионата, то более сбалансированная и тактически грамотная команда у ЦСКА.

    При этом игроки "Спартака" находятся в хорошем физическом состоянии, выигрывают много единоборств, но в то же время совершают много тактических ошибок. Еще притираются к новому тренеру.

    Лично я бы отдал предпочтение армейцам», — сказал Игнатьев «Известиям».

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    • Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля, начало — в 19:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

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