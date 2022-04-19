Чернов о переходе в «Спартак»: Это может кому-то не нравиться, но ЦСКА я ничего плохого не сделал

Защитникпризнался, что не видит ничего странного в своем переходе в

Чернов, как известно, является воспитанником ЦСКА.

«Мне никто ничего не говорил об интересе "Спартака" в прошлом году. Да и в этом году мне перед трансфером ничего не сообщали. О желании провести 200-300 матчей за "Крылья" я в январе говорил с полной уверенностью, что продолжу играть в Самаре.

Но потом "Спартак" вышел с предложением, и я решил, что это шаг вперед, возможность тренироваться с лучшими игроками, открывать для себя что-то новое.

С женой и мамой мы долго обдумывали предложение "Спартака" и пришли к выводу, что второй раз в такую команду могут не позвать.

В итоге все решилось быстро. В "Крылья" перешел Илья Гапонов, а я оказался в "Спартаке" раньше, чем планировалось. Рад, что все так сложилось. У меня больше времени на адаптацию.

Перестал играть за "Крылья", когда выяснилось, что я подписал предварительный контракт со "Спартаком". С того момента я на сборах просто по кругу бегал. Стало ясно, что в "Крыльях" на меня не рассчитывают. Но я тепло со всеми простился. До сих пор общаюсь с ребятами из команды — переписываемся и шутим друг над другом после игр.

В "Спартаке" знал Селихова, Максименко, Соболева и Зобнина — по молодежке. Маслова — по академии ЦСКА. Не пересекался раньше только с иностранцами и Джикией. Но с капитаном-то я сразу контакт наладил — мы и сидим рядом в раздевалке.

В адаптации очень Соболь помог, и я легко вписался. Даже с Ларссоном был на одной волне (он немного понимает по-русски). Промес тоже очень отзывчивый. Месяц назад попросил у него футболку после матча — он без вопросов достал и отдал.

Меня отлично приняли. Обошлось даже без шуток про ЦСКА. И без обряда посвящения — я пока боюсь об этом спрашивать: а то еще петь заставят.

В февральском матче против ЦСКА я был в запасе, бегал у трибуны, где сидели ультрас ЦСКА, и даже специально смотрел на них — ждал какой-то ответной реакции. Если бы хотели — крикнули бы мне что-нибудь. Но вроде все нормально прошло.

Я им за это благодарен. Мой выбор может кому-то не нравиться, но ЦСКА я ничего плохого не сделал и о болельщиках всегда отзывался по-доброму. Футбол должен объединять людей», — приводит слова Чернова Sports.ru.

«Спартак» сыграет против ЦСКА 20 апреля в рамках четвертьфинала Кубка России, начало — в 19:30 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».