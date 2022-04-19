Булыкин: Фактор столетия «Спартака» не будет играть роли в матче с ЦСКА

Бывший игрок сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России между

«Думаю, в этом матче нет явного фаворита. Кубковые матчи всегда отличаются особым характером.

Даже тот факт, что ЦСКА принимает "Спартак" у себя дома, не дает команде особого преимущества.

Шансы на победу 50 на 50. Обе команды захотят победить, ведь все будет решаться в этой игре.

Да, у "Спартака" есть стимул из-за того, что они накануне отпраздновали 100-летие, но он не такой большой, чтобы дать команде весомое преимущество.

Фактор своего поля, фактор столетия, фактор дерби никому преимущества не даст», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19.30 (мск). Прогнозы на матч можно прочитать тут и тут.