В 20:00 19.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка России по футболу.

Последний матч между собой: «Динамо» — «Балтика» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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