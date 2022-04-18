Тихонов: «Спартаку» нужно сохранить Бакаева. Это ключевой игрок команды

Бывший капитан «Спартака»считает, что клубу следует продлить контракт с полузащитником

Действующий контракт Бакаева со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона.

«Считаю, что Бакаева нужно сохранить в "Спартаке". Дело не только в том, что он воспитанник. Это хороший креативный футболист. Сейчас он важнейший игрок команды.

Начало чемпионата [весной] получилось неважным, отсюда и много критики. Посмотрим, какой получится концовка. Если будет видно, что тренер и команда набирают, становятся лучше, конечно, надо будет его оставлять. Если не будет ничего, тогда руководство будет решать.

Улучшается ли качество игры? Скажу так, если нет результата, значит нет качества. Команда должна стабильно играть. А когда получается урывками, о качестве не надо говорить.

Почему не доверяют своим спартаковским тренерам? Это вопрос надо задавать руководству и тем, кто управляет командой. Это не ко мне», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».