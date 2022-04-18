Орлов: Игроки «Спартака» не могут контролировать мяч. Можно ли Соболева назвать виртуозом?

Известный комментаторподелился мнением о проблемах «Спартака».

«Все удивляются, почему "Спартак" на таком низком месте? Да потому что там футболисты мяч толком не могут контролировать!

Какие-то небрежные передачи. Эту команду многие любят. Ну и хорошо. Болельщик должен поддерживать "Спартак" в непростое время.

Только где там техничные исполнители? Чем игроки "Спартака" отличаются от футболистов других команд? Вот Бакаев вроде бы активен, несется вперед и утыкается в соперника... Все как-то не закончено, нет доводки.

Александра Соболева признали лучшим игроком матча с "Рубином"? А можно ли его назвать виртуозом, который способен накрутить двух-трех соперников? Увы, в "Спартаке" нет лидера. Причем в каждой линии.

Москвичи в этом плане делают ставку на Джикию. Но есть ли у него лидерские качества? Может ли потащить за собой команду? Я не уверен. Может ли он делать разницу? Не думаю», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 25-ти туров.