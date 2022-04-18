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    Орлов: Игроки «Спартака» не могут контролировать мяч. Можно ли Соболева назвать виртуозом?

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах «Спартака».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Все удивляются, почему "Спартак" на таком низком месте? Да потому что там футболисты мяч толком не могут контролировать!

    Какие-то небрежные передачи. Эту команду многие любят. Ну и хорошо. Болельщик должен поддерживать "Спартак" в непростое время.

    Только где там техничные исполнители? Чем игроки "Спартака" отличаются от футболистов других команд? Вот Бакаев вроде бы активен, несется вперед и утыкается в соперника... Все как-то не закончено, нет доводки.

    Александра Соболева признали лучшим игроком матча с "Рубином"? А можно ли его назвать виртуозом, который способен накрутить двух-трех соперников? Увы, в "Спартаке" нет лидера. Причем в каждой линии.

    Москвичи в этом плане делают ставку на Джикию. Но есть ли у него лидерские качества? Может ли потащить за собой команду? Я не уверен. Может ли он делать разницу? Не думаю», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 25-ти туров.

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